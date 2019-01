Dopo un avvio in flessione, la Borsa svizzera ha assorbito nel corso della mattinata le perdite: verso le 11.25, l'indice SMI delle blue chip avanzava dello 0,06% a 8945,77 punti. Sul mercato allargato, l'SPI saliva dello 0,12% a 10'477,89 punti.

Le vendite su Novartis (-1,07%) e Lonza (-5,55%) sono equilibrate dagli acquisti su Nestlé (+0,89%) e Swatch (+1,70%).

Osservate speciali oggi Novartis e Lonza. Novartis ha pubblicato i risultati dell'esercizio 2018, chiusosi con un giro d'affari in aumento del 6%, rispetto all'esercizio precedente, a 51,9 miliardi di dollari e un utile netto in progressione del 64% a 12,6 miliardi. Quanto a Lonza, l'esercizio 2018 si è chiuso positivamente per il gruppo chimico e farmaceutico, nonostante un utile in calo rispetto all'anno precedente. Il fatturato è salito del 21,9% a 5,54 miliardi di franchi. L'utile netto è sceso invece su un anno dell'1,1% a 659 milioni.

Rimanendo tra i pesi massimi, Roche avanza dello 0,21%. Il concorrente basilese di Novartis ha annunciato di aver abbandonato due studi condotti assieme a AC Immune sul crenezumab, un medicamento contro l'Alzheimer.

Tra i bancari, UBS sale dello 0,50%, Credit Suisse dello 0,57% e Julius Baer dello 0,20%. Contrastati gli assicurativi: Zurich cede lo 0,19% e Swiss Life lo 0,46%, mentre Swiss Re evolve poco sopra la parità (+0,06%).

Bene, come ieri, Givaudan che mette a segno un +1,33%. Oltre a Swatch in progressione, l'altro titolo del lusso, Richemont, sale dell'1,55%.

