7 giugno 2018

La Borsa svizzera continua a viaggiare in territorio positivo, i guadagni si sono tuttavia vieppiù assottigliati. Alle 15.25 l'SMI guadagna ancora lo 0,12% a 8'555.01, l'SPI lo 0,16% a 10'307.96 punti.

Gli investitori sono in attesa del vertice del G7 di domani in Canada per valutare l'impatto sui rapporti internazionali delle politiche americane in tema di dazi.

Tra le blue chip sempre in perdita Nestlé (-0,84%), SGS (-0,50%), Geberit (-0,07%). Ancora in positivo in mattinata, risultano ora in forte calo i due titoli del lusso Richemont (-1,38%) e Swatch (-1,92%). In luce per contro Lonza (+1,42%), LafargeHolcim (+1,24%), Swiss Life (+1,14%) e Zurich (+1,02%).

