Prosegue la giornata positiva della Borsa svizzera. Alle 15:05 circa l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,68% a 9'561,09 punti, quello allargato SPI lo 0,64% a 11'310,06.

Fra i dati che influenzano l'andamento positivo vi è la crescita delle esportazioni destagionalizzate nel mese di febbraio (+2,3%) su base mensile, che hanno raggiunto il livello record di 19,4 miliardi di franchi.

Anche l'export degli orologi ha registrato un'accelerazione nel mese di febbraio, grazie in particolare all'accumulo di scorte nel Regno Unito in previsione del Brexit e alla ripresa della domanda in Cina. L'industria orologiera svizzera ha inviato all'estero l'equivalente di 1,8 miliardi di franchi, con una progressione del 3,4% su base annua.

In Italia in gennaio si è registrato un aumento congiunturale per le esportazioni (+2,5%) e una flessione per le importazioni (-4,1%). L'incremento dell'export è da ascrivere in particolare alle maggiori vendite verso i mercati extra Ue (+5,9%).

Sempre in Italia, sono aumentate di 359 mila le posizioni lavorative dipendenti nel quarto trimestre 2018 rispetto al quarto trimestre del 2017. Del totale, 230 mila sono a tempo indeterminato e 129 mila a termine.

Sulla piazza elvetica risultano particolarmente positivi i titoli legati al lusso, con Swatch in netto aumento del 3,83% e Richemont che tiene quasi il suo passo con un +2,74%. Piuttosto bene anche UBS, con un +1,72%. Attualmente sono due i titoli in negati: Swiss Re perde lo 0,16% e Roche lo 0,26%. Invariata Givaudan.

