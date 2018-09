Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 11.38 26 settembre 2018 - 11:38

La borsa svizzera risale sopra la soglia della parità, con l'indice SMI dei titoli principali che poco prima delle 11.30 segna una lieve progressione dello 0,04% a 9'024,84 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,07% a quota 10'743.41.

Tutte le borse europee sono poco mosse in una giornata in cui gli investitori guardano alle decisioni che la Fed prenderà in serata, con il probabile terzo rialzo dei tassi del 2018.

Sulla piazza zurighese appesantiscono i listini i farmaceutici Novartis (-0,07%) e soprattutto Roche (-0,30%), mentre il terzo peso massimo difensivo Nestlé allunga il passo dello 0,45%. Deboli i bancari: UBS scivola dell'1,00%, Credit Suisse dello 0,40% e Julius Bär dello 0,12%.

Contrastati gli assicurativi (Zurich +0,06%, Swiss Re -0,02%, Swiss Life +0,16%), così come i titoli del comparto del lusso (Swatch -0,41%; Richemont +0,12%). In evidenza tra i valori ciclici LafargeHolcim (+1,53%) e Lonza (+2,35%), già fortemente cresciuta ieri dopo la presentazione degli obiettivi finanziari.

