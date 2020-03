Avvio in forte calo oggi alla Borsa svizzera: verso le 9.15 l'indice dei valori guida SMI cedeva il 4.62% a 8'742.74 punti e quello allargato SPI il 4,38% a 10'671.95 punti.

Si prospetta una nuova seduta di forti ribassi per le Borse europee dopo la decisione del presidente Usa, Donald Trump, di fermare i viaggi in Europa e l'avanzata dell'epidemia di coronavirus, ormai diventata pandemia.

Francoforte ha avviato in forte calo (Dax -5,32%), scendendo sotto la soglia psicologica dei 10'000 punti, ma vanno male anche Parigi (Cac 40 -5,11% a 4374,67 punti), Londra (Ftse-100 -4%) e Milano (Ftse Mib -1,53% a 17'654 punti). Tutti sono in attesa di conoscere le misure che metterà in campo oggi la Bce.

L'ennesima seduta disastrosa di Wall Street, generata dalla paura per l'epidemia di coronavirus, ormai diventata pandemia, e i dubbi sull'efficacia delle misure di sostegno all'economia fino a qui dispiegate, hanno mandato a picco le borse asiatiche.

Tokyo ha perso il 4,4%, Sydney il 7,4%, Seul il 3,9% nonostante i nuovi casi di Covid-19 siano ai minimi da due settimane. Hong Kong, ancora aperta, cede il 3,6%, Shanghai l'1,4% e Shenzhen l'1,8%.

Ieri sera nuovo crollo di Wall Street: il Dow Jones ha perso il 5,86% a 23'550,74 punti, il Nasdaq ha ceduto il 4,70% a 7952,05 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 4,89% a 2741,31 punti.

