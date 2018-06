Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 11.52 12 giugno 2018 - 11:52

La borsa svizzera scivola in negativo, con l'indice SMI dei titoli guida che in fine di mattinata segna -0,17% a 8'609,21 punti, mentre l'indice completo SPI arretra dello 0,03% a quota 10'365,57.

La mattinata per le Borse europee è trascorsa in lieve rialzo, guidate da Francoforte in attesa degli indici Zew sulla fiducia economica in Germania, mentre le buste paga trimestrali sono cresciute in Francia meno del previsto (+0,2%). La conclusione positiva dello storico summit tra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo nordcoreano Kim Jong-un ha peraltro favorito le principali borse di Asia e Pacifico.

Sulla piazza zurighese appaiono contrastati i titoli difensivi, con il gigante dell'alimentare Nestlé in crescita (+0,27%), mentre arretrano i farmaceutici Novartis (-0,54%) e Roche (-0,48%). Senza una chiara tendenza nemmeno i bancari. In progressione sono UBS (+0,50%) e Julius Bär (+0,13): Credit Suisse lascia invece sul terreno lo 0,41%.

Nel segmento del lusso negativa sia Swatch (-0,74%), sia Richemont (-0,48%). In una giornata povera di risultati aziendali si presenta dinamica Sika, che guadagna l'1,83%. Sul mercato allargato Landis+Gyr sta salendo del 2,75%.

Neuer Inhalt Horizontal Line