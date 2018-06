Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 giugno 2018

La Borsa svizzera scivola in territorio negativo, con l'indice dei titoli guida SMI che a due ore dalla chiusura segna una flessione dello 0,36% a 8'526,36 punti, mentre il listino complessivo SPI arretra dello 0,33% a quota 10'241,69.

Sui mercati permangono in sottofondo le preoccupazioni per le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Mentre sul fronte interno la giornata è caratterizzata dall'annuncio della Banca nazionale svizzera (BNS) che, come previsto, ha deciso di mantenere i tassi di riferimento invariati proseguendo sulla via di una politica monetaria espansiva.

L'istituto di emissione ha giudicato peraltro "fragile" la situazione sul mercato dei cambi e se necessario si è detta pronta ad intervenire. Per il 2018 la BNS ha confermato la sua previsione di crescita del prodotto interno lordo di circa il 2%.

Sulla piazza zurighese appaiono deboli i titoli bancari, con UBS che lascia sul terreno lo 0,92% e Credit Suisse che cede l'1,08%. Più contenute le perdite di Julius Bär (-0,38%). Tendenza al ribasso anche per gli assicurativi Zurich Insurance (-0,27%), Swiss Re (-1,82%) e Swiss Life (-0,53%).

Pesa sull'andamento della borsa il gigante dell'alimentare Nestlé (-0,43%), mentre sorreggono i listini i farmaceutici Novartis (+0,19%) e Roche (+0,32%).

Trend negativo per i titoli del lusso, malgrado stamane la Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH) abbia comunicato un aumento a maggio delle esportazioni del 5,3% su un anno, a 1,8 miliardi di franchi, spinte soprattutto da Hong Kong. Swatch sta facendo segnare una contrazione dell'1,33% e Richemont dello 0,93%.

