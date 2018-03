Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

01 marzo 2018 - 15:26

Restano sotto la parità anche nel pomeriggio gli indici della Borsa svizzera: alle 15.15 l'SMI cede lo 0,78% a 8'837.33 punti, l'SPI lo 0,85% a 10'170.92 punti.

Tra le blue chip sotto pressione Adecco (-7,61%) sebbene il numero uno mondiale del lavoro interinale Adecco abbia registrato lo scorso anno una crescita dell'utile netto del 9% a 788 milioni di euro (899 milioni di franchi). Il fatturato è da parte sua progredito del 4%, raggiungendo i 23,7 miliardi di euro. Il 2018 è però cominciato in modo debole.

In forte calo anche i bancari UBS (-1,47%), Credit Suisse (-1,25%) e Julius Bär (-1,56%), nonché il lusso, con Swatch in flessione dell'1,95% e Richemont dell'1,15%. Perdono oltre un punto percentuale anche Lonza (-2,62%), Sika (-1,67%), SGS (-1,54%) e Swiss Life (-1,31%). Quanto ai pesi massimi difensivi, Nestlé scende dello 0,48% e Novartis dello 0,48%, mentre Roche è l'unico titolo in positivo (+0,11%).

Quanto alle numerose aziende del listino allargato che hanno presentato oggi i risultati annuali, Implenia avanza del 3,65%, GAM Holding del 2,16%, la Banca cantonale di Basilea dello 0,79%, Orior dello 0,66% e Kardex dello 0,33% mentre VZ Holding cede il 5,54% Ascom il 5,21%, Swiss Prime Site l'1,75% e Sunrise lo 0,17%.

Leclanché cede il 2,22%. Il fabbricante vodese di batterie ha annunciato oggi di aver trovato una soluzione per i suoi problemi di finanziamento sino al secondo trimestre. Il problema reso noto ieri - si parlava di una situazione di sovraindebitamento segnalata dal revisore dei conti - è stato risolto grazie a un prestito parzialmente convertibile di 57,5 milioni sottoscritto dal principale azionista, la società lussemburghese Finexis. Ieri il titolo aveva perso in chiusura l'8%.

