Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 14.55 29 giugno 2018 - 14:55

Prosegue sempre ad alto livello l'andamento della Borsa svizzera. L'indice SMI delle blue chips saliva verso le 14.50 dell'1,49% a 8587,53 punti. L'indice completo SPI avanzava dell'1,42% a 10'305,98 punti.

Tutti i titoli del listino principale sono in progressione. Sempre ricercato Novartis che avanza del 3,67%. Oggi il gigante basilese della farmaceutica ha ufficializzato l'intenzione di esternalizzare la sua divisione oftalmologica Alcon, quotandola alle borse di Zurigo e New York. La multinazionale ha anche annunciato il lancio di un programma di riacquisto di azioni per 5 miliardi di dollari, da compiere prima della fine del prossimo anno.

