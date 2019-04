La borsa svizzera si mantiene in territorio positivo con l'indice SMI dei titoli guida che verso le 11.00 segna una progressione dello 0,34% a 9'689,13 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,33% a quota 11'654,17.

Al centro dell'attenzione vi è UBS, che stamane ha annunciato utili trimestrali in calo, ma comunque superiori alle previsioni: il titolo in borsa allunga leggermente dello 0,41%. Trend negativo invece per Credit Suisse, che ha presentato le sue cifre ieri e che cede lo 0,67%.

Tra i pesi massimi difensivi risultano piatti sia il colosso dell'alimentare Nestlé (+0,08%), sia Roche (+0,07%), mentre avanza la concorrente Novartis (+0,80%).

Sul mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Bucher (-0,17%) e Kühne+Nagel (+5,03%)

Neuer Inhalt Horizontal Line