Partita al rialzo dopo le vistose perdite degli ultimi giorni causate dalla vertenza commerciale tra Usa e Cina, i listini alla Borsa svizzera si mantengono sopra la parità anche a metà giornata.

Poco dopo le 11.20, l'indice SMI dei titoli guida saliva dello 0,21% a 9602,11 punti. L'indice completo avanzava dello 0,37% a 11'621.83 punti.

Sostengono il listino principale gli acquisti su Novartis (0,66%) e Roche (+0,06%), in parte annullati da Nestlé (-0,16%). Contribuiscono a mantenere a galla l'SMI anche UBS (+0,37%), Swiss Re (+0,53%) e ABB (+0,50%). In recupero LafargeHolcim (+0,55%), dopo l'emorragia di ieri, quando il titolo è però stato negoziato ex dividendo. Bene anche Adecco (+1,21%).

Sul mercato allargato Sonova saliva del 7,76%, dopo la pubblicazione dei risultati odierni ben accolti dagli analisti. Il produttore di apparecchi acustici attivo a livello mondiale ha registrato una sensibile crescita nell'esercizio 2018/19, chiuso a fine marzo: il fatturato si è attestato a 2,76 miliardi di franchi, in aumento del 4,4% su un anno.

Il risultato operativo Ebita è progredito del 9,4% a 582,5 milioni di franchi e l'utile netto di circa il 13% a 460,2 milioni, ha indicato l'azienda in un comunicato odierno. I ricavi sono in linea con le attese degli analisti consultati dall'agenzia AWP.

