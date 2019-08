Prosegue sempre in positivo anche nel pomeriggio l'andamento della Borsa svizzera: verso le 14.40, l'indice principale SMI guadagnava lo 0,85% a 9853.53 punti e l'indice completo SPI lo 0,91% a 11'983.70 punti.

Tranne Alcon, che oggi ha presentato i semestrali, tutti gli altri valori del listino principale sono in progressione, con Richemont e Swatch che salgono di oltre il 2%. Guadagni consistenti per i bancari e gli assicurativi, i pesi massimi Novartis e Nestlé, come anche i ciclici.

Neuer Inhalt Horizontal Line