Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 15.03 26 giugno 2018 - 15:03

Rimane vicina alla soglia di parità anche nel pomeriggio la Borsa svizzera. Alle 15:00 circa l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,05% a 8'454,66 punti, mentre quello allargato SPI guadagnava lo 0,02% a 10'163,72.

Anche se la situazione si è calmata, dopo il tonfo di ieri legato ai timori di una guerra sui dazi tra Stati Uniti e il resto delle economie mondiali, la prudenza regna sovrana e gli investitori risultano poco attivi. "Le persone rimangono insicure riguardo all'evolversi della situazione", hanno affermato esperti all'agenzia Reuters.

A sottolineare il persistere delle tensioni commerciali c'è la notizia che la Borsa di Shanghai è entrata in "bear market", ovvero in fase di brusca correzione, avendo perso oltre il 20% del valore dai massimi di gennaio.

In giornata a livello congiunturale non sono attesi dati di grande rilevanza, fatta eccezione per la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti.

Sul mercato elvetico ad indossare la maglia nera è Adecco, in calo dell'1,37%. Poco brillanti anche Novartis (-0,79%) e LafargeHolcim (-0,68%). Piuttosto tonici invece Swatch, in crescita dell'1,16%, Swiss Life (+1,02) e Geberit (+0,97%).

Neuer Inhalt Horizontal Line