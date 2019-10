La Borsa svizzera prosegue la seduta in rialzo, anche se i guadagni si sono assottigliati rispetto ai massimi di giornata. Alle 15.25 l'indice principale SMI avanza dello 0,35% a 9'834.11 punti, quello allargato SPI dello 0,33% a 11'983.94 punti.

Tra le blue chip si mette ancora in luce Swatch (+1,80%), mentre sprofonda sempre più Sika (-2,12%), sebbene Société Générale abbia accolto il gruppo zughese nelle sue analisi emettendo una raccomandazione d'acquisto e fissando un obiettivo di corso di 195 franchi. In calo anche Alcon (-0,37%) e Credit Suisse (-0,09%), mentre Swiss Life è invariata e tutti gli altri titoli sono in rialzo. In particolare sostengono il listino i farmaceutici Roche (+0,51%) e Novartis (+0,40%).

Nel mercato allargato GAM cede il 3,75% dopo la smentita di possibili colloqui relativi a una cessione del gestore patrimoniale in difficoltà. Bene per contro Obseva (+7,59%), che ha preannunciato nuovi dati clinici relativi a due suoi preparati, e Von Roll (+11,53%) che ha ottenuto una commessa milionaria a due cifre da una casa automobilistica britannica. Da parte sua BKW avanza dello 0,14% in seguito al rilevamento della tedesca LTB Leitungsbau.

