La borsa svizzera stenta a decollare, sebbene appaia lievemente più convincente che in mattinata: alle 15.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 9'007,53 punti, su dello 0,12% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,15% a 10'545,95 punti.

Al mercato mancano gli stimoli per assumere un orientamento più deciso, complice anche il rallentamento dell'attività in Asia per via del capodanno cinese. Sempre irrisolti rimangono diversi importanti nodi, a cominciare dalla Brexit e dalla vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina.

Assai movimentato appare oggi il mercato allargato. Panalpina (-9,03%) soffre dopo l'opposizione espressa dal suo principale azionista all'acquisizione da parte del gruppo danese DSV. Sunrise (-0,67%) è in calo sulla scia di notizie di stampa che la danno interessata a rilevare UPC. Ceva Logistics (-0,17%), Energiedienst Holding (-0,68%) e BFW Liegenschaften (invariata) hanno informato sull'andamento degli affari. Aryzta (-7,32%) soffre per un commento di Credit Suisse.

