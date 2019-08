La Borsa svizzera, partita in rialzo e mantenutasi in positivo per tutta la mattinata è passata in negativo intorno alle 14.30 dopo, che la Cina ha annunciato che imporrà nuovi dazi su 75 miliardi di dollari di beni 'made in Usa', per poi tornare in positivo.

Verso le 15.30 l'indice dei valori guida SMI segnava un +0,16% a 9'821,07 punti e quello allargato SPI un +0,18% a 11'952,48 punti.

L'annuncio di Pechino, quale risposta ai dazi americani operativi dal 1° settembre sull'import dei prodotti cinesi, rende ancora più tese le relazioni già problematiche tra Cina e Usa e allontana la speranza di vedere le due grandi potenze economiche trovare un accordo sul commercio internazionale. Intanto, in una giornata scarna di dati macroeconomici, gli investitori sono in attesa del discorso del presidente della Fed americana, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole.

Sul listino principale ancora tutti in crescita risultano i pesi massimi difensivi: Nestlé progredisce dello 0,39%, Novartis dello 0,31% e Roche dello 0,53%. Contrastati appaiono invece i bancari, con UBS che cresce dello 0,19% e Credit Suisse che cede lo 0,22%, In Tra gli assicurativi solo Swiss Life è aumento (+0,64%). Zurich e Swiss Re perdono rispettivamente lo 0,03% e lo 0,14%.

Non mostrano una tendenza univoca neppure i titoli più sensibili alla congiuntura: in crescita sono ABB (+0,03%) e Geberit (+0,32%), mentre scendono LafargeHolcim (-1,03%), Adecco (-0,23%) e Sika (-0,72%)

In rosso appaiono i due titoli del settore del lusso che registrano perdite simili Richemont scende dello 0,05% e Swatch dello 0,07%.

