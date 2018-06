Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 11.05 26 giugno 2018 - 11:05

Mattinata vicina alla soglia di parità oggi per la Borsa svizzera. Alle 11:00 circa l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,05% a 8'462,97 punti, quello allargato SPI lo 0,09% a 10'170,37.

Su tutti i mercati europei si registra un cauto rialzo dopo il tonfo della vigilia sui timori della guerra sui dazi tra gli Stati Uniti e il resto delle economie mondiali. In generale regna però la prudenza e gli investitori risultano di conseguenza poco attivi.

A sottolineare le tensioni commerciali c'è anche la notizia che la Borsa di Shanghai è entrata in "bear market", ovvero in fase di brusca correzione, avendo perso oltre il 20% del valore dai massimi di gennaio.

In giornata a livello congiunturale non sono attesi dati di grande rilevanza, fatta eccezione per la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti.

Sul mercato elvetico risultano al momento particolarmente dinamiche Swatch Group (+1,27%) e Givaudan (+1,14%). Non troppo brillanti invece LafargeHolcim (-0,70%) e ABB (-0,42%). La maggioranza dei titoli non è molto lontana dalla parità.

Neuer Inhalt Horizontal Line