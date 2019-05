Dopo i primi scambi positivi e poi buona parte della mattinata negativa, la Borsa svizzera attorno alle 11:00 si trova vicino al pareggio. L'indice dei titoli guida SMI fa segnare un +0,02% a 9'771,72 punti, quello allargato SPI un +0,01% a 11'736,86.

Sono diversi i dati congiunturali rilevanti pubblicati oggi. A livello elvetico il fatturato del commercio al dettaglio è diminuito in marzo in termini nominali dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2018.

Sempre in Svizzera, le nuvole sull'industria sembrano addensarsi: l'indice dei responsabili degli acquisti (Purchasing Manager's Index, PMI) è sceso in aprile a 48,5 punti, 1,8 punti in meno di marzo, mese in cui era già arretrato di 5,1 punti. Per la prima volta dal dicembre 2015 l'indicatore scende sotto il livello di crescita fissato a 50 punti.

Sul listino elvetico occhi puntati su Swisscom, che oggi ha annunciato un fatturato in leggero calo nei primi tre mesi dell'anno. Il titolo è vicino alla parità (-0,02%).

A fare la parte del leone è attualmente Geberit (+7,07), che nei primi tre mesi dell'anno ha registrato un utile netto di 192 milioni di franchi, in crescita di quasi il 5% su base annua. L'azienda meno tonica risulta Swatch, con un calo del 2,38%.

