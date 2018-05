Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 15.25 31 maggio 2018 - 15:25

Dopo una mattinata tutta in territorio positivo, la Borsa svizzera ha perso velocità nel pomeriggio: alle 15:10 l'indice principale SMI cede lo 0,01% a 8'577.66 punti, mentre quello allargato SPI guadagna lo 0,05% a 10'294.02 punti.

Le inquietudini attorno alla politica italiana, che avevano gravato sulle scorse sedute, sembrano comunque essersi attenuate. Non pare neanche spaventare particolarmente l'annuncio atteso a breve da Washington del presidente americano Donald Trump sui dazi per l'import di acciaio e alluminio da Messico, Canada e Ue.

Fra le blue chip, tutti in calo i bancari: Credit Suisse perde l'1,01%, UBS lo 0,99% e Julius Bär lo 0,61%. Poco brillanti anche gli assicurativi, con Swiss Re che frena dell'1,26%, Swiss Life che arretra dello 0,85% e Zurich Insurance in perdita dello 0,14%. Particolarmente positiva invece la giornata per i due titoli del settore del lusso: Swatch avanza dell'1,77% e Richemont dell'1,21%.

