Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2018 15.49 19 settembre 2018 - 15:49

Dopo una mattinata positiva, verso mezzogiorno i listini della Borsa svizzera hanno cominciato a oscillare attorno alla parità. Alle 15.15 l'indice principale SMI sale dello 0,07% a 8'922.33 punti, quello allargato SPI lo 0,09% a 10'650.05 punti.

Tra le blue chip risulta sotto pressione Adecco (-6,38%), la quale ha fatto sapere oggi di aver registrato una crescita meno marcata in luglio e agosto e pure in settembre i volumi lasciano presagire un ulteriore rallentamento.

In calo anche Richemont (-2,75%, tuttavia il titolo è scambiato senza la cedola del dividendo), Swisscom (-1,03%), i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,17%) e Roche (-0,40%) nonché SGS (-0,20%). Givaudan è invariata, mentre tutti gli altri titoli sono in progressione. Si mettono in luce soprattutto i bancari, con UBS che sale dell'1,52%, Credit Suisse dell'1,51% e Julius Bär dell'1,35%, così come ABB (+1,34%).

Neuer Inhalt Horizontal Line