La Borsa svizzera, partita al rialzo, è virata in negativo nel corso della mattinata, con l'indice SMI dei principali titoli che verso le 11.20 segna un calo dello 0,07% a 9'818,52 punti, mentre l'indice complessivo SPI scende dello 0,11% a quota 11'934,87 punti.

Le borse europee proseguono invece contrastate, nonostante i segnali positivi in arrivo da Hong Kong, a partire dalla proposta di "piattaforma di dialogo" della governatrice Carrie Lam per ricomporre le proteste, che possono favorire la ripresa del dialogo tra Usa e Cina sui dazi, ostacolato anche dalla svalutazione dello yuan.

Sul fronte interno, a reggere il listino è soprattutto Novartis (+0,55%), a differenza degli altri due pesi massimi difensivi Nestlé (-0,12%) e Roche (-0,11%).

Tutti negativi i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,36%), Adecco (-0,54%), Geberit (-0,23%), LafargeHolcim (-0,79%) e Sika (-0,93%), ieri in forte progressione. Nel segmento del lusso Swatch (-0,30%) arranca, mentre sale Richemont (+0,56%), nella giornata in cui sono stati pubblicati i dati sulle esportazioni orologiere in luglio.

In negativo anche i bancari UBS (-0,24%) - che ha nominato alla guida delle sue attività europee Christine Novakovic a partire dal primo settembre - e Credit Suisse (-0,06%), mentre gli assicurativi Zurich (+0,63%), e Swiss Life (+0,23%) fanno meglio di Swiss Re (-0,20%).

Nel mercato allargato, dopo aver informato sull'andamento degli affari, crollano Meier Burger (-3,97%) e soprattutto Implenia (-5,16%). In negativo anche Orascom (-0,53%).

