La borsa svizzera scivola in territorio negativo, con l'indice SMI dei principali titoli che verso le 11.40 segna un ribasso dello 0,10% a 9'750,41 punti, mentre l'indice complessivo SPI rimane fermo a quota 11'883,11, senza variazioni rispetto a ieri.

La giornata si annuncia povera di spunti e gli investitori volgeranno lo sguardo nel pomeriggio verso gli Stati Uniti, dove è prevista la pubblicazione dei dati sulla bilancia commerciale e sulla creazione di posti di lavoro. Vi è attesa anche per il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. I mercati si aspettano che la Fed agisca sulla politica monetaria e sono in molti a prevedere a breve un'ulteriore riduzione dei tassi di riferimento per contenere il rallentamento economico.

Sulla piazza zurighese continuano a soffrire i bancari, con UBS che cede l'1,41% e Credit Suisse l'1,10%. Debole pure Julius Bär (-0,53%). Tra i titoli difensivi avanza in modo deciso Roche (+1,10%), mentre rimangono a malapena a galla gli altri due pesi massimi Nestlé (+0,09%) e Novartis (+0,07%). Il segmento del lusso, già penalizzato ieri, continua ad annaspare: Swatch scivola dell'1,46% e Richemont dello 0,96%.

Aryzta fa un balzo in avanti del 11,4%: stamane la società ha annunciato di aver trovato un acquirente per la maggior parte della sua partecipazione nel distributore francese di prodotti surgelati Picard. La cessione delle quote dovrebbe generare proventi per 380 milioni di euro.

