Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 11.38 13 settembre 2018 - 11:38

La borsa svizzera vira in positivo, con l'indice SMI dei titoli principali che verso le 11.30 segna una lieve progressione dello 0,07% a 8'966,72 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,10% a quota 10'701,13.

Stando agli operatori l'atmosfera generale sui mercati si è un poco rasserenata in seguito all'attenuarsi delle diatribe commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti. La volontà degli Usa di avviare un nuovo round negoziale con Pechino, a breve distanza dalla minaccia di nuovi dazi, ha in qualche misure allontanato i timori di un'escalation. L'attenzione degli investitori si concentra ora sulle riunioni della Bce e della Bank of England.

Sulla piazza zurighese appaiono deboli il colosso dell'alimentare Nestlé (-0,02%) e il gigante della farmaceutica Novartis (-0,22%), mentre resiste la concorrente Roche, che avanza dello 0,25%.

Di segno più i bancari: UBS allunga dello 0,43%, Credit Suisse dello 0,52% e Julius Bär dello 0,31%. Positivi, nello stesso comparto finanziario, anche gli assicurativi: Swiss Re in particolare mette a segno una progressione dello 0,43%. Il segmento del lusso si presenta contrastato, con Swatch incollata sulla quotazioni di ieri, mentre Richemont sale 0,22%.

Neuer Inhalt Horizontal Line