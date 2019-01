La borsa svizzera vira in positivo, con l'indice SMI dei titoli guida che in fine di mattinata segna una progressione dello 0,45%, a 8'913,78 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,43% a quota 10'403,18.

La piazza finanziaria elvetica si distingue quindi dalle borse europee, dove si fanno sentire l'incertezza sull'iter della Brexit e i timori per i riflessi dell'indagine americana sul colosso cinese Huawei.

Contribuiscono a sostenere i listi il gigante dell'alimentare Nestlé (+1,03%) e Novartis (+0,76%), mentre la concorrente Roche non riesce a rimanere a galla (-0,04%). Contrastati i bancari: UBS (+0,07%) rimane sopra la soglia della parità e Julius Bär avanza dello 0,36%. Credit Suisse arretra invece dello 0,17%. In forte progressione Geberit (+2,57%), che oggi ha annunciato le cifre relative al fatturato 2018, risultato in crescita del 5,9%.

