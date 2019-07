Dopo una partenza negativa, nel primo pomeriggio la Borsa svizzera ha virato in positivo. Attorno alle 15:00 l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,13% a 9'981,23 punti, quello allargato SPI lo 0,21% a 12'119,72.

Secondo gli analisti contattati dall'agenzia AWP, gli investitori sono guidati da dati contrastanti provenienti dalla congiuntura internazionale. Il fattore principale sembra comunque essere l'attesa per la decisione sui tassi da parte della Fed, che secondo gli economisti opterà per un calo di 0,25 punti. L'avvicinarsi della Festa nazionale sembra fondamentalmente intiepidire la voglia di acquisti.

Per quel che riguarda i dati congiunturali, in Italia prezzi alla produzione dell'industria a giugno scendono dello 0,3% su base mensile, mentre, su base annua, salgono dello 0,9%, in decisa frenata rispetto a maggio (+1,5%). Si tratta del dato tendenziale più basso da dicembre 2016, dunque da due anni e mezzo.

In Germania sempre meno aziende pianificano di assumere nuovo personale: lo certifica il barometro dell'occupazione Ifo che è sceso a 99,6 punti a luglio, in calo rispetto ai 100,0 punti di giugno, sottolineando che nel settore manifatturiero il mercato del lavoro rimane debole.

Sul listino elvetico occhi puntati su Novartis, che oggi ha riconosciuto di aver mancato "di poco" i criteri primari di valutazione fissati per uno studio clinico avanzato - Paragon-HF - in relazione al farmaco per il cuore Entresto (sacubitril/valsartan). Il titolo viaggia pesante, perdendo lo 0,97%.Maglia nera è però attualmente ABB, che lascia sul terreno l'1,31%. Piuttosto male anche Swatch (-0,67%). Molto bene invece Swisscom, che guadagna l'1,15%, Givaudan (+1,29%) e Nestlé (+1,47%), che risulta il titolo più dinamico della giornata.

