Questo contenuto è stato pubblicato il 9 aprile 2013 20.01 09 aprile 2013 - 20:01

Le Borse europee chiudono poco convinte, con Francoforte in negativo e Milano e Atene trainate al rialzo rispettivamente da Telecom Italia e dal settore bancario. Poco mosso lo spread, che chiude poco sopra 310 punti base in attesa delle aste di questa settimana sui titoli di Stato italiani.

In chiusura Milano è la migliore fra le maggiori piazze europee, con un +1,26%, trainata da Telecom Italia (+3,8%) sulle attese per un accordo con il colosso cinese Hutchison per l'ipotesi di fusione con 3 Italia.

Bene, a Piazza Affari, anche le banche, che trainano al rialzo anche la piazza di Atene dove l'indice Ase chiude con un +5,7%, dopo le forti perdite di ieri, grazie al recupero di Eurobank: c'è ottimismo sulla possibilità che l'istituto riesca a trovare gli investitori per un aumento di capitale, evitando così la nazionalizzazione.

Altrove, tuttavia, prevalgono le vendite, come a Francoforte (-0,33%) dove Volkswagen cede il 2,6% a causa delle vendite deludenti nel mese di marzo, che suggeriscono un primo trimestre non brillante. Bene Madrid (+1,10%) mentre Parigi si ferma a un +0,11%.

Mentre l'euro è in deciso rialzo, fino a toccare 1,31 dollari da 1,3007 di ieri, le obbligazioni di Italia e Spagna sono incerte dopo aver beneficiato ieri degli acquisti sulla scorta della mossa della Banca del Giappone che potrebbe dirottare flussi di acquisti verso il debito periferico europeo ad alto rendimento. I Btp decennali chiudono con uno spread di 309 punti base (310 ieri) e un rendimento del 4,35%, i Bonos spagnoli rispettivamente a 346 e 4,72%.

Gli investitori guardano con cauto ottimismo al doppio appuntamento di questa settimana: domani il Tesoro italiano offrirà otto miliardi di Bot a 12 mesi e 3 miliardi di Bot a 3 mesi, per 12 miliardi contro gli 8,8 in scadenza. Giovedì sarà invece la volta dei titoli a più lunga scadenza, col nuovo Btp tre anni maggio 2016, offerto fra i 3 e i 4 miliardi di euro, il 15 anni settembre 2028 e il CCTeu giugno 2017, per un ammontare complessivo fra 5,5 e 7,5 miliardi.

