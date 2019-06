Non è più a carico di ignoti l'indagine della Procura di Messina sul depistaggio dell'inchiesta sulla Strage di via d'Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta.

I pubblici ministeri della città dello Stretto hanno iscritto nel registro degli indagati alcuni magistrati - non è ancora noto quali - del pool che indagò sull'attentato. Agli indagati e alle persone offese oggi la Procura ha notificato l'esecuzione di accertamenti tecnici irripetibili.

I magistrati indagati rispondono di concorso in calunnia, aggravato dall'avere favorito Cosa nostra. L'indagine, condotta dal procuratore Maurizio De Lucia, è a Messina perché l'ufficio inquirente della città dello Stretto è competente quando sono coinvolti nelle vicende giudiziarie magistrati in servizio a Catania. Uno dei pubblici ministeri che, nel '92, indagò sulla strage di via d'Amelio, Carmelo Petralia, è attualmente in servizio nella Procura etnea.

Gli accertamenti irripetibili di cui è stata data la notifica agli indagati e alle persone offese riguardano l'analisi di 19 cassette su cui vennero registrati una serie di interrogatori e che potrebbero essere danneggiate dall'ascolto. Da qui l'esigenza che all'esame partecipino i legali delle persone coinvolte con l'ausilio di consulenti.

