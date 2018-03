Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 febbraio 2018 16.09 19 febbraio 2018 - 16:09

Le autorità bosniache sono preoccupate per il possibile rimpatrio di migliaia di cittadini bosniaci (30'000 secondo le stime) ai quali è stato negato l'asilo in Germania, Belgio, Francia, Italia e altri paesi dell'Europa occidentale e negli Stati Uniti.

Le attuali strutture, ha dichiarato un funzionario del Ministero per profughi e sfollati della Republika Srpska (RS, entità a maggioranza serba di Bosnia), non sono sufficienti per accogliere e reintegrare le persone che ritornano e che, quando è stato abolito il regime dei visti nel 2010, avevano venduto tutto e si sono recati nei vari Paesi europeo dove oggi soggiornano illegalmente.

Particolare preoccupazione suscita l'alto numero di Rom originari dei Balcani occidentali che si trovano oggi in Italia e per i quali, se si intensificano le deportazioni secondo gli accordi di riammissione, sarà difficile organizzare l'accoglienza.

Dopo la fine della guerra (1992-95) un bosniaco su cinque ha lasciato il Paese e la popolazione, poco più di 3,5 milioni di abitanti secondo il censimento del 2013, in 25 anni, dal '91, è diminuita di un quinto (20%).

