Bossard, gruppo zughese specializzato nelle tecniche di assemblaggio industriale, ha chiuso il 2018 con risultati record: l'utile operativo EBIT si è attestato a 108,8 milioni di franchi, il 12,1% in più dell'anno prima.

L'utile netto è salito del 6,5% a 85,4 milioni, ma bisogna tener conto del fatto che nel 2017 l'azienda aveva registrato un effetto unico con la vendita di un immobile per 6,2 milioni.

Le cifre sono lievemente inferiori alle aspettative degli analisti consultati dall'agenzia Awp. Il giro d'affari, già reso noto in gennaio, è ammontato a 871,1 milioni di franchi (+11%, +9,3% in valute locali). Il dividendo proposto è di 4.50 franchi per azione, 30 centesimi in più dell'anno scorso.

"L'esercizio 2018 conferma ancora una volta la nostra strategia di crescita redditizia", afferma il presidente della direzione David Dean in un comunicato diffuso oggi. In tutte e tre le regioni in cui Bossard è presente sono stati raggiunti tassi di crescita sopra la media.

