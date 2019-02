"Umberto Bossi sta manifestando segnali costanti e continui di miglioramento. In particolare, da ieri ha ripreso coscienza".

E' quanto si legge nel bollettino medico dell'ospedale di Varese dove il Senatur è ricoverato da giovedì scorso dopo un malore in casa.

"La prognosi rimane riservata. In giornata saranno condotti ulteriori approfondimenti diagnostici". Il prossimo aggiornamento sulle condizioni di salute del fondatore della Lega "è in programma per domani, sempre intorno a mezzogiorno".

