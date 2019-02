KEYSTONE/AP Great Elephant Census, Vulcan In

Il Botswana sta pensando di togliere il bando sulla caccia agli elefanti, che durava da quattro anni, introducendo la caccia selettiva e perfino l'uso alimentare della loro carne per farne cibo in scatola per animali.

La raccomandazione, uscita da riunioni fra ministri, da una serie di sessioni di ascolto di esperti, organizzazioni e comunità locali e su imput del presidente Mokgweetsi Masisi, si basa sui dati sulla popolazione di elefanti del Botswana, stimata in circa 130'000 individui, considerata dagli esperti eccessiva per l'ecosistema e pericolosa per la convivenza con l'uomo.

Raccomandazioni che però cozzano con l'opinione di altri esperti, secondo i quali i quattro anni di moratoria sulla caccia, decisa nel 2014 dall'allora presidente, Ian Khama, e la conseguente crescita della popolazione di pachidermi selvatici, ha accompagnato la crescita del turismo. Una ripresa della caccia selettiva danneggerebbe la reputazione del Botswana e potrebbe comportare un danno al settore, che è la seconda voce di reddito interno dopo l'estrazione dei diamanti.

Il presidente Masisi ha comunque promesso che la proposta sarà di nuovo sottoposta alla società civile e agli operatori prima di proporla in parlamento. All'origine del problema c'è l'acuirsi del conflitto fra elefanti e la popolazione umana. Fra i fattori che causano questi attriti, secondo il direttore del dipartimento per l'ambiente selvatico e i parchi, Otisitwe Tiroyamodino, c'è anche il cambiamento climatico.

