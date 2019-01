L'iniziativa non è radicale, dice Mario Botta.

I buoni architetti sostengono l'iniziativa contro la dispersione degli insediamenti: lo afferma Mario Botta, che interpreta la proposta in votazione il 10 febbraio anche come un modo per proteggere la città.

Obiettivo: evitare di lasciare ai figli un paesaggio simile a quello del Pian Scairolo. "Si tratta di mandare un segnale", afferma l'architetto 75enne in un'intervista pubblicata oggi da Tages-Anzeiger e media collegati. "Deve essere chiaro a tutti che abbiamo un problema con la qualità di vita".

Secondo Botta l'attuale legge sulla pianificazione del territorio non è sufficiente. Al cronista che gli fa notare come le organizzazioni professionali del ramo siano contrarie alla proposta di modifica costituzionale, Botta risponde in modo netto: "i buoni architetti che conosco sostengono l'iniziativa; è soprattutto la lobby della costruzione e degli investitori che ci combatte".

