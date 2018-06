Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 giugno 2018 21.37 09 giugno 2018 - 21:37

Anthony Bourdain si è ucciso nel bagno della sua camera d'albergo usando la cinta di un accappatoio. E gli investigatori non hanno alcuna ragione di credere che ci siano terze persone coinvolte. Dunque, sentenzia il procuratore di Colmar, "il caso è chiuso".

Bourdain era in Alsazia per girare l'ultimo episodio della sua trasmissione di successo 'Parts Unknown', in onda da oltre dieci anni sulla Cnn. Nel pittoresco villaggio di Kayserberg, dove si trova l'albergo che lo ospitava, La Chambard, ci sono due ristoranti tre stelle Michelin con cui si doveva realizzare parte della puntata in lavorazione.

La sera prima della tragica scoperta il suo amico Eric Ripert, noto chef newyorchese, e altri dello staff lo aspettavano come sempre al ristorante Winstub per la cena, ma Anthony non si è presentato. La preoccupazione è montata quando Bourdain non è si è visto nemmeno la mattina per la colazione. A quel punto hanno cominciato a chiamarlo invano al telefonino, prima che un addetto dell'hotel salisse nella sua stanza e facesse la tragica scoperta.

Chi ha visto nelle ultime ore di vita Bourdain parla di un uomo tranquillo, senza comportamenti strani che lasciassero presagire il gesto di togliersi la vita. Un gesto che - chissà se per caso - è stato compiuto nella sua Francia, da dove venivano i nonni immigrati poi a New York.

