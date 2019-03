Un aereo del governo algerino è atterrato stamani a Ginevra, dove da circa due settimane l'attuale presidente del paese nordafricano Abdelaziz Bouteflika è ricoverato all'ospedale.

Ciò alimenta le speculazioni secondo cui il capo di stato - le cui condizioni di salute sono avvolte dal mistero - potrebbe venir presto rimpatriato.

Secondo il servizio Flight Radar, si tratta di un aereo Gulfstream 4SP di proprietà del governo algerino. Immagini televisive mostrano l'aereo con il numero di registrazione 7T-VPM all'aeroporto di Ginevra.

Dal 22 febbraio si sono svolte diverse manifestazioni in Algeria per chiedere al presidente Bouteflika, 82 anni, di rinunciare a candidarsi per un quinto mandato alle elezioni del 18 aprile. Secondo il governo algerino, è ricoverato in ospedale dal 24 febbraio per "esami medici". Bouteflika, presidente dal 1999, è stato raramente visto in pubblico da quando ha subito un ictus nel 2013.

Venerdì a Ginevra è stata presentata presso il Tribunale per la protezione degli adulti e dei bambini una richiesta di porre Bouteflika sotto curatela. Il cittadino algerino che ha incaricato la sezione svizzera della ONG Avocats sans frontières di procedere ritiene che la "fragile salute" di Bouteflika lo esponga ad essere "manipolato" dal suo entourage.

