Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika sarebbe ripartito oggi alla volta dell'Algeria dopo due settimane trascorse a curarsi in Svizzera.

La presenza dell'82enne a bordo di un Gulfstream 4SP di proprietà del governo algerino partito oggi da Ginevra è stata confermata all'agenzia tedesca DPA da un portavoce del presidente ad Algeri.

L'aereo del governo algerino giunto stamane all'aeroporto di Ginevra ha infatti lasciato poco prima delle 16.00 la città di Calvino e, stando al servizio flightradar, sarebbe atterrato a sud-ovest di Algeri. Secondo giornalisti presenti a Cointrin, poco dopo le 15 è arrivato allo scalo ginevrino un convoglio di quattro limousine nere e due minivan scortato da vetture della polizia.

Dal 22 febbraio si sono svolte diverse manifestazioni in Algeria per chiedere al presidente Bouteflika, 82 anni, di rinunciare a candidarsi per un quinto mandato alle elezioni del 18 aprile. Secondo il governo algerino, è ricoverato in ospedale dal 24 febbraio per "esami medici". Bouteflika, presidente dal 1999, è stato raramente visto in pubblico da quando ha subito un ictus nel 2013.

Venerdì a Ginevra è stata presentata presso il Tribunale per la protezione degli adulti e dei bambini una richiesta di porre Bouteflika sotto curatela. Il cittadino algerino che ha incaricato la sezione svizzera della ONG Avocats sans frontières di procedere ritiene che la "fragile salute" di Bouteflika lo esponga ad essere "manipolato" dal suo entourage.

Neuer Inhalt Horizontal Line