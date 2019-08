Il colosso petrolifero inglese Bp vende le sue attività in Alaska al concorrente texano Hilcorp per 5,6 miliardi di dollari. La cessione rientra nel piano di dismissioni da 10 miliardi di dollari previsto per il 2019 e il 2020.

La transazione dovrebbe essere completata nel 2020 ed è soggetta al via libera delle autorità statali e federali, riporta l'agenzia Bloomberg. Con la vendita a Hilcorp Bp mette fine a 60 anni di attività in Alaska. La cessione include la quota di Bp nell'oleodotto Trans-Alaska, che viaggia ben al di sotto della sua capacità da anni con la produzione petrolifera dello stato in calo.

Hilcorp fa capo al miliardario del Texas Jeff Hildebrand, che sta cercando di costruire un'isola artificiale non lontano dalle coste dell'Alaska per trivellazioni nel mare di Beaufort-

