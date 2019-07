Quattro detenuti che erano stati sfollati dal carcere di Altamira, nello Stato brasiliano di Parà, dopo i brutali incidenti nei quali sono morti altri 58 prigionieri, sono stati uccisi all'interno di un furgone penitenziario.

Il crimine è stato perpetrato mentre venivano trasferiti verso Belem, la capitale dello Stato. Lo ha reso noto la Globo News, citando fonti della sicurezza, secondo le quali i detenuti sono stati soffocati.

Le fonti hanno aggiunto che i quattro detenuti, che appartenevano alla stessa fazione criminale, erano ammanettati e viaggiavano in un furgone diviso in due celle, insieme ad altri 26 prigionieri. I loro corpi sono stati ritrovati stamane a bordo del veicolo, e i quattro sarebbero stati uccisi durante la notte scorsa, mentre il furgone viaggiava da Novo Repartimento a Marabà, in direzione est verso la capitale del Parà. Gli altri 26 detenuti che erano trasferiti dal centro penitenziario di Altamira sono stati posti in isolamento.

Con queste quattro morti e i due cadaveri ritrovati nelle ultime 24 ore nel carcere di Altamira sale a 62 il bilancio di vittime della brutale rivolta scoppiata lunedì scorso all'interno del centro di detenzione, dove prigionieri appartenenti a una organizzazione criminale locale, il Comando Classe A (Cca) hanno attaccato i rivali del Comando Vermelho (Comando Rosso), uccidendone 58, dei quali 16 sono stati decapitati.

Si tratta della peggiore strage registrata in un carcere brasiliano dopo quella avvenuta nell'ottobre del 1992 nel penitenziario di Carandirù, nello Stato di San Pablo, nella quale erano morti 111 detenuti.

