È salito a undici il numero dei decessi provocati dalle inondazioni che hanno colpito la regione metropolitana di San Paolo, in Brasile, dopo le piogge che, dalla notte scorsa, continuano incessanti.

Lo ha reso noto il portale di notizie G1 citando dati forniti dai vigili del fuoco locali.

Sei delle vittime sono morte per annegamento: tre a Sao Caetano, una a Sao Bernardo, una a Santo André e l'ultima nella capitale, San Paolo. Le altre cinque (un neonato a Embu das Artes e una famiglia di quattro persone a Ribeirao Pires) in seguito a frane che hanno sotterrato le rispettive abitazioni.

Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha chiesto alla popolazione di restare in casa e di non uscire per strada.

Secondo i meteorologi, le precipitazioni dovrebbero proseguire anche per le prossime 48 ore.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?