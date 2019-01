Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha detto che se il suo governo fallisce, il suo paese corre il rischio di affrontare una crisi delle istituzioni democratiche come quella del Venezuela.

"La sinistra tornerebbe al potere e nessuno può dire come andrebbe a finire per il Brasile, forse con un regime come quello del Venezuela" ha detto Bolsonaro, parlando con i media a margine del forum internazionale di Davos.

Nel suo breve discorso durante la cerimonia di apertura del ieri, il presidente brasiliano aveva già detto che "non vogliamo un'America Latina bolivariana" e che "la sinistra non si imporrà nella nostra regione, il che rappresenta un bene per la regione ma anche, secondo me, per il mondo intero".

Il Brasile, come la maggioranza dei governi americani, non riconosce la legittimità del nuovo mandato presidenziale di Nicolas Maduro e oggi Bolsonaro discuterà della situazione in Venezuela durante una cena con altri dirigenti latinoamericani a Davos.

