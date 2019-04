Il presidente Jair Bolsonaro ha abolito per decreto l'uso dell'ora legale in Brasile.

Il presidente Jair Bolsonaro ha abolito per decreto l'uso dell'ora legale in Brasile, che sarebbe entrato in vigore negli Stati del centro e sud del territorio dai primi giorni di novembre alla metà di febbraio.

Bolsonaro ha adottato la decisione in base alle raccomandazioni del ministero dell'Energia, dopo che rapporti stilati da questo dicastero hanno dimostrato che l'applicazione dell'ora legale non rappresentava un risparmio significativo dal punto di vista del consumo di energie.

