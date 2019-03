Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha criticato il comunismo e ha ricordato il coinvolgimento delle truppe del suo paese a fianco degli Stati Uniti in Italia nella seconda guerra mondiale.

Bolsonaro, durante un discorso a Washington, dove domani incontrerà il presidente americano Donald Trump, ha affermato che "il vecchio comunismo non può più prevalere in questo nostro ambiente in cui viviamo", ha riferito il suo portavoce Otavio Rego Barros, dopo la cena offerta domenica sera presso l'ambasciata brasiliana a Washington.

"Il presidente ha ricordato che già abbiamo agito a fianco delle truppe degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale nel territorio italiano, aspetti che devono essere ripresi e rafforzati, e il presidente sta facendo questo", ha aggiunto il portavoce.

Alla serata era presente Steve Bannon, esponente dell'estrema destra ed ex coordinatore della campagna elettorale di Trump. Bannon ha voluto lanciare un allarme sull'espansione della Cina in Brasile e "ha parlato a lungo della necessità di ridurre la dipendenza" del Brasile dal gigante asiatico, ha riferito un'inviata negli Stati Uniti del quotidiano brasiliano Folha de Sao Paulo.

In un altro momento della sua esposizione, l'ideologo di destra ha ricordato che il regime cinese non rispetta la libertà di culto. Dopo l'evento, Bannon ha dichiarato che c'è stata una "buona e schietta conversazione" di Bolsonaro con accademici americani.

Alla cena hanno partecipato i sette ministri che compongono la delegazione ufficiale brasiliana, tra cui il ministro degli Esteri Ernesto Araújo, considerato un seguace dello scrittore e filosofo brasiliano Olavo de Carvalho, definito il "guru" di Bolsonaro e anche lui ospite dell'incontro, organizzato dall'ambasciatore brasiliano Sergio Amaral.

L'intervento di Carvalho all'evento è stato di un "tono molto più piacevole" di quello di un precedente incontro avvenuto sabato a Washington, dove il filosofo non era con il presidente brasiliano ma con suo figlio, Eduardo Bolsonaro.

In quell'occasione, che ha visto anche la partecipazione di Bannon, Carvalho ha detto che il governo di Brasilia potrebbe cadere in sei mesi a causa di una presunta congiura organizzata dai militari brasiliani, e ha attaccato il vicepresidente brasiliano Hamilton Mourao, che ha definito "uno stupido di una vanità mostruosa".

