Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato la sua uscita dal Partito social-liberale (Psl, di estrema destra), con il quale aveva vinto le elezioni di ottobre 2018, e la creazione di una sua nuova formazione politica, chiamata Alleanza per il Brasile.

In un messaggio sui social, il capo dello Stato ha ringraziato "tutti coloro che hanno collaborato" con lui nel Psl e che sono stati "partner alle elezioni del 2018".

Il presidente della Repubblica da settimane si trovava in disaccordo con il leader del Psl, il deputato Luciano Bivar, e all'inizio di ottobre aveva persino detto a un sostenitore che dimenticasse il partito. L'Alleanza per il Brasile, la nona formazione politica nella traiettoria di Bolsonaro, dovrà raccogliere 500'000 firme in almeno nove Stati per essere riconosciuta come partito.

