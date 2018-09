Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 14.48 26 settembre 2018 - 14:48

Cresce la mobilitazione femminile contro Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le presidenziali del prossimo 7 ottobre in Brasile, che ora ha già un suo hashtag, #Elenao (Non lui) e un appuntamento di piazza, per sabato prossimo.

Il gruppo "Donne contro Bolsonaro", nato in modo spontaneo su Facebook, denuncia "il maschilismo, la misoginia e i pregiudizi" che il candidato presidente rappresenta, ed è cresciuto rapidamente sui social, anche grazie all'appoggio di personalità note in Brasile, ma anche all'estero.

Daniela Mercury - la cantante brasiliana che detiene il record di primi posti nell'hit parade locale - ha lanciato una "sfida" di #Elenao su Instagram, raccogliendo l'adesione di Anitta, la pop star femminile del momento, e di decine di artisti popolari del paese.

La mobilitazione ha raccolto anche adesioni all'estero, come quella dell'attrice americana Ellen Page - che intervistò Bolsonaro tre anni fa per un documentario e che lo definisce "un pericoloso omofobo, misogino e razzista" - della sua collega Madiline Brewer, una delle protagoniste della serie "The Handmaid's Tale", e perfino del gruppo pop Black Eyed Peas.

Neuer Inhalt Horizontal Line