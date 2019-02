Il bilancio di vittime del crollo della diga di rifiuti minerali della Vale a Brumadinho, nel Minas Gerais, continua ad aumentare, ed è arrivato a 157 morti e 182 dispersi. Lo hanno annunciato portavoce dei corpi di soccorso brasiliani.

A due settimane dal disastro, sono 134 i cadaveri recuperati ed identificati. Circa la metà dei dispersi non sono stati ritrovati, per cui le autorità cominciano ad ammettere che non tutti i corpi delle vittime potranno essere recuperati.

Neuer Inhalt Horizontal Line