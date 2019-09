Sette dirigenti della multinazionale mineraria brasiliana Vale sono stati imputati per il crollo dello scorso gennaio nella diga di Brumadinho

Tra gli imputati anche sei persone che lavorano per un'azienda tedesca responsabile del monitoraggio della struttura.

La polizia federale non ha reso noto l'identità degli imputati, ma secondo i media brasiliani sarebbero alcuni dei più alti dirigenti della Vale, considerata l'azienda privata più importante del paese, così come i responsabili della Tud Sud, accusati di falsità ideologica e produzione di documenti falsi a causa dei rapporti che hanno presentato sullo stato della diga di residui minerali di Brumadinho, crollata lo scorso 25 gennaio.

I media brasiliani sottolineano che non si escludono nuove imputazioni per delitti penali ed ambientali, dopo che la settimana scorsa la commissione parlamentare d'inchiesta sul crollo della diga ha chiesto che la Procura rinvii a processo l'ex presidente della Vale, Fabio Schwartzman, per omicidio colposo.

