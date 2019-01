Dei 354 dispersi registrati dai corpi di soccorso brasiliani dopo il crollo di una diga di rifiuti minerali a Brumadinho, nel Minas Gerais, 43 sono stati ritrovati nelle ultime ore.

Il nuovo bilancio ufficiale di vittime del disastro è dunque di 9 morti confermati e 299 dispersi. Lo hanno reso noti i media locali, citando fonti ufficiali.

Intanto la polizia federale del Brasile ha aperto un'inchiesta sul crollo, mentre un tribunale dello Stato ha ordinato il blocco di un miliardo di reais (circa 265 milioni di dollari) nei conti della multinazionale brasiliana Vale, leader globale nella produzione ed esportazione di minerale di ferro.

Secondo fonti ufficiali citate dai media locali, la polizia ha deciso di agire al più presto per raccogliere materiale che possa indicare chi è responsabile del disastro, così come la dimensione reale del danno ambientale.

Da parte sua, il giudice Renan Chaves Carrerira, su richiesta delle autorità locali, ha bloccato i conti in banca della Vale "per permettere allo Stato di Minas Gerais di disporre immediatamente delle risorse necessarie per coprire le necessità più urgenti delle vittime", secondo quanto indica un comunicato del tribunale.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha dal canto suo affermato che "è difficile trovarsi davanti a questo scenario e non essere commossi". In un messaggio pubblicato su Twitter dopo aver sorvolato il luogo del disastro, Bolsonaro ha promesso che "faremo tutto il possibile per assistere le vittime, contenere i danni, accertare i fatti, garantire la giustizia e prevenire nuove tragedie come quelle di Mariana e Brumadinho, per il bene dei brasiliani e dell'ambiente".

