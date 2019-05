Lo stato di Minas Gerais, in Brasile, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, dopo che sono stati registrati 165'853 casi probabili di febbre dengue tra gennaio e aprile, nove volt di più rispetto allo stesso periodo del 2018. Confermati finora 21 decessi.

Secondo quanto riferito dal portale del quotidiano Folha de Sao Paulo, la malattia ha cicli stagionali e ogni tre o quattro anni uno dei tipi di virus predomina. Nell'epidemia del 2016, la maggior parte dei casi registrati erano di tipo 1. Quest'anno, sono di tipo 2, che potrebbe portare a conseguenze più gravi.

"Dato che il 2019 presenta somiglianze, in relazione al numero dei casi segnalati, con anni in cui ci sono state epidemie, lo stato è in allerta e sta prendendo tutte le misure necessarie per controllare la dengue", ha spiegato la coordinatrice statale del programma per il controllo della malattia, Marcia Ooteman.

La scorsa settimana, il governatore di Minas Gerais, Romeu Zema, ha dichiarato lo stato di emergenza per la salute pubblica in alcuni comuni, con l'obiettivo di mobilitare rapidamente le risorse per combattere la zanzara Aedes aegypti, che trasmette la malattia.

Il 27 aprile, il governo statale ha pubblicato una risoluzione per lo stanziamento di 4,2 milioni di reais (circa 1,1 milioni di franchi) per realizzare azioni per combattere la dengue in 107 comuni con un'incidenza elevata o molto elevata della malattia.

