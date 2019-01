Brasile: governo promuove la privatizzazione di 100 imprese

Il ministro delle Infrastrutture del Brasile Tarcisio Gomes de Freitas ha detto oggi, prima di partecipare ad un incontro con il presidente Jair Bolsonaro, che il governo sta progettando di privatizzare circa 100 imprese statali.

In un'intervista il ministro ha affermato che la cifra deriva dal fatto che "ci sono molte società controllate" dalle grandi società statali. Gomes de Freitas ha citato esempi come le controllate "della Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes), del Banco do Brasil, della Caixa Economica Federal, di Eletrobras".

Il programma di privatizzazione vede come primo promotore il "super-ministro" dell'Economia, Paulo Guedes, che ieri ha messo in azione i titolari di tre grandi istituzioni finanziarie del Brasile: la Bndes, Banco do Brasil e Caixa Economica.

In una dichiarazione trasmessa oggi a una radio locale, il titolare delle Infrastrutture Gomes de Freitas ha dichiarato che alcune società saranno privatizzate e altre, meno importanti, potranno essere "liquidate".

Neuer Inhalt Horizontal Line