Un vasto incendio è divampato questa mattina nel centro d'allenamento della squadra del Flamengo, nella zona ovest di Rio de Janeiro, uccidendo almeno 10 persone.

Secondo quanto riferiscono i media locali, i vigili del fuoco sono stati chiamati alle 5:17 del mattino e le fiamme sono state domate circa due ore dopo.

Le vittime sono giovani reclute del club fra i 14 e i 17 anni, ha detto Douglas Henaut, portavoce dei pompieri locali. Altre tre persone sono in gravi condizioni, una delle quali è gravissima.

Al momento non si hanno notizie sulle cause dell'incendio, che sarebbe divampato in una parte vecchia del centro, utilizzato come ritiro per le giovanili del club rossonero.

