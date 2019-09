L'incendio in un ospedale di Rio de Janeiro ha causato almeno undici vittime. Lo riferiscono fonti ufficiali citate da Globo News.

Il rogo è divampato in una delle due sedi dell'ospedale Badim, una struttura privata nel quartiere di Tijuca, nella zona nord di Rio, dove erano ricoverati circa un centinaio di pazienti. In un breve comunicato, i responsabili dell'ospedale hanno informato che l'incendio è scoppiato a causa di un corto circuito in un generatore elettrico nella sede più vecchia, costruita 19 anni fa, e il fumo ha rapidamente invaso l'intero palazzo.

I pazienti sfollati sono stati ricoverati nella seconda sede del nosocomio, inaugurata l'anno scorso, aggiunge la nota. Secondo i pompieri, l'incendio è stato domato, ma non è ancora stato possibile effettuare un controllo dettagliato del luogo.

